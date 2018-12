Vidéo circulant sur la toile / Le Directeur du Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis (Ousmane Guèye) réagit

Qui en veut à la direction générale de l’hôpital régional de Saint-Louis ? Qui est dérangé par la paix qui règne au sein de la structure sanitaire ? À qui profiteront la situation délétère et la pollution sociale de l’établissement hospitalier de la vieille cité ? Autant de questions qui cherchent encore des réponses.



Ainsi pour tirer au clair et rétablir la vérité, la direction de l’hôpital régional a fait face à la presse pour éclairer la lanterne des populations.



Surtout pour répondre aux personnes mal intentionnées qui veulent salir les belles performances de l’hôpital, le Directeur Ousmane Guèye a annoncé que les auteurs de la vidéo circulant sur la toile n’ont qu’un seul objectif, c’est de saboter le travail de redressement de l’hôpital entamé par l’actuelle équipe dirigeante. À en croire Ousmane Guèye, le directeur du centre hospitalier régional, la vidéo ne reflète pas la réalité et les calomnies de cette bande audiovisuelle sont indignes d’une personne qui se respecte. « Les auteurs cherchent à déstabiliser et à saper la paix sociale qui règne dans la structure. Selon lui, les images compulsées, sont des archives qui datent de plus de 10 ans puisqu' avec l’appui des partenaires, de l’État et sur fonds propres, le plateau technique de l’hôpital est aujourd’hui l’un des plus relevés du pays. Selon lui, des médecins et des techniciens sont recrutés pour répondre à la forte demande et aussi renforcer l’offre de services. « Tous les secteurs incriminés ont connu des améliorations considérables. De l’accueil, en passant par les urgences, la maternité, les blocs opératoires, la radiographie, le labo, la pédiatrie, entre autres, ont subi des transformations ou reçu des matériels de dernière génération que certaines structures sanitaires régionales n’ont pas. Même la gestion des déchets est sérieusement prise en compte », a déclaré le directeur de l’hôpital. Grâce à la mairie de Saint-Louis, a-t-il ajouté, l’hôpital a bénéficié d’un appareil « banaliseur » d’un coût de plus de cent millions de francs Cfa pour la transformation des déchets biomédicaux.



Au terme de cette rencontre de clarification, le Directeur du Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis a invité les usagers, les partenaires sociaux et les travailleurs, à ne pas donner du crédit à ces personnes de la dernière heure qui n’ont qu’un seul objectif : polluer l’atmosphère sociale de cette structure de santé de référence très convoitée par les autres communautés de la sous-région.