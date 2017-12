( Vidéo) Remise du Prix Macky Sall au Moro Naba : Maodo Malick Mbaye interpelle les africains sur l'urgence du Dialogue

En sa qualité de Représentant résident du CIRID en Afrique de l’Ouest et du Centre , Maodo Malick MBAYE a tenu un brillant discours a Ouagadougou . C'était lors de la ceremonie officielle de remise du Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique a Sa Majesté Le Moogho Naaba Baongho empereur des Mossi et 1er laureat de cette distinction. Doté d'une enveloppe annuelle de cinquante milles euros , le Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique est institué par le CIRID et vise à honorer et encourager toutes initiatives de dialogue en Afrique . A noter que le Centre indépendant de Recherches et d'initiatives pour le Dialogue ( CIRID) est une institution bénéficiant d'un statut consultatif auprès des Nations-Unies basée à Genève et que notre compatriote Maodo Malick MBAYE est son représentant en Afrique de l'Ouest et du Centre depuis 2011. Son mandat de cinq ans a été renouvelé il ya un an .