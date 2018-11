(Vidéo) Projet de budget du ministère de l'enseignement supérieur : Les députés Bara Dolli et Modou Mbaye se donnent en spectacle

Le vote du projet de budget du ministère de l'enseignement supérieur a été quelque peu houleux. Les députés Bara Dolly et Modou Mbaye se sont illustrés de la plus mauvaise des manières en se donnant en spectacle, transformant pour l'occasion l’hémicycle en champ de bataille. Tout est parti d'un malentendu sur le timing accordé aux uns et aux autres. En effet, les députés de l'opposition ont refusé le temps de parole octroyé à certains de la majorité. Finalement les nerfs vont se chauffer avant que des scènes de pugilat n'éclatent plongeant l'Assemble dans une situation où personne n’écoutait plus personne...