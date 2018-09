Vidéo : Malnutrition à Matam, Louga et Tambacounda

La malnutrition frappe les régions de Matam, Louga et une partie de la région de Tambacounda, selon le directeur de la santé de la mère et de l'enfant, le Docteur Oumar Sarr. Cependant, il souligne que globalement la situation est maîtrisable. Il s'exprimait en marge d'un atelier de communication et de plaidoyer sur la santé de la reproduction en situation d'urgence.