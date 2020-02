(Vidéo) Magal de Serigne Abdou Khary Dia Bousso : L'œuvre du Saint-homme revisitée.

Le magal annuel dédié à Serigne Abdou Khary Dia Bousso a vécu ce week-end au quartier Guédé. Serigne Abdou Khary Bousso est né en 1917 à Touba Darou Marnane. Fils de Serigne Ibrahima Bousso et de Sokhna Khary Bousso, il il fut baptisé par Cheikh Ahmadou Bamba qui fut informé de sa venue au monde par Serigne Mbacké Candy Bousso qui a été dépêché à Diourbel pour donner la nouvelle. Serigne Andou Khary Bousso fut très proche de Serigne Fallou Mbacké. D'ailleurs, plusieurs fils du deuxième Khalife de Touba, comme Serigne Mame Mor Fallou Mbacké, ont pris part personnellement au magal.



Sa vie et son œuvre seront revisitées lors de la cérémonie solennelle qui a été présidée par son Khalife, Serigne El Hadj Bousso assis aux côtés de l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga venu représenter le Président de la République. Dans son discours, Sadaga insistera beaucoup sur la fermeté affichée jusqu'ici par le Chef de l'État toutes les fois qu'il est interpellé par une puissance étrangère sur la légalisation de l'homosexualité au Sénégal. Il s'en rejouira et invitera les chefs religieux à féliciter son mentor pour ce " courage légendaire. " Abdou Lahad Seck Sadaga profitera aussi de l'occasion pour rafraîchir la mémoire des populations de Touba à qui des gens avaient fait croire lors du référendum que l'idée était de légaliser l'homosexualité. Il ne manquera pas, non plus, de parler du bilan du Président Sall à Touba...