(Vidéo) MAGAL DE DAROU KHOUDOSS / La nuit du retour définitif de Bamba à Touba racontée par 02 chercheurs.

Cette nuit, Touba va célébrer le retour définitif de Bamba à Touba après une résidence surveillée de plus de 10 ans à Diourbel. Un 19 juillet 1927, le Cheikh quittait, en effet, ce bas-monde. Juste avant, il avait confié à son fils aîné Cheikh Moustapha, la charge de l'amener dans la cité dans la plus grande discrétion à l'abri des yeux des colons. Ce que ce dernier réussit à faire. C'est cette promesse que racontent Serigne Ahmadou Ndiaye Nguérane et Cheikh Fall Taïf à Dakaractu-Touba.