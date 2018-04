(Vidéo) Le médiateur de la République ABC au chevet de Massaly et des victimes des démolitions à Thiès

Alioune Badara Cissé Médiateur de la République est allé au chevet de Mamadou Lamine Massaly et des victimes des démolitions au quartier Route de Dakar 2. Après avoir souligné son amitié avec Mamadou Lamine Massaly, il a demandé aux victimes de ne pas céder à la colère et de constituer un dossier en bonne et due forme qui sera étudié et le Président de la République sera saisi.

