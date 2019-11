(Vidéo) Abdou Mbow : « La DER doit être logée au ministère de la jeunesse »

Le ministère de la jeunesse est un département stratégique qui parle plus aux jeunes et aux femmes et pour Abdou Mbow, la cohérence voudrait que la DER soit logée au ministère de la jeunesse pour que ce département puisse gérer des directions importantes. Le député estime que pour réclamer et avoir de bons résultats, il faudra d'abord mettre sur la table les moyens nécessaires pour y arriver, non sans déplorer la vétusté des locaux.