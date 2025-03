Victoire du Sénégal contre le Togo : Khady Diène Gaye confiante pour l'avenir des lions

Suite à la remarquable triomphe des Lions du Sénégal face au Togo, Khady Diène Gaye, ministre des Sports, a fait part de sa fierté et de son dévouement inconditionnel à l'égard de l'équipe nationale. Elle a loué les compétences remarquables des athlètes, soutenant qu'ils avaient démontré leur volonté de ne pas manquer l'événement de la prochaine Coupe du Monde. Elle a mis en évidence que le Sénégal est désormais un participant régulier aux grandes compétitions internationales, et que cette attitude est profondément enracinée dans la culture nationale. D'après son avis, ce triomphe illustre la détermination des Lions à maintenir le nom du Sénégal en lumière sur la scène internationale.







Dans le couloir de la zone mixte, Khady Diène Gaye a aussi réconforté les joueurs, l'équipe technique et tous ceux qui sont impliqués dans le football sénégalais en déclarant que les autorités les plus importantes du pays déploieraient tous leurs efforts pour donner aux Lions des conditions optimales de performance. Elle a partagé sa conviction que, avec une préparation minutieuse et un appui indéfectible, le Sénégal non seulement atteindra les sommets africains, mais pourrait aussi aspirer à la suprématie mondiale. « Nous vous accompagnerons tout au long de ce chemin vers la Coupe du Monde », a-t-elle terminé, mettant en exergue la cohésion nationale autour de cet objectif majeur.