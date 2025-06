Victoire du Sénégal : La presse anglaise parle d'« humiliation » et d'« absence de plan clair et d’identité de jeu »

La défaite de l'Angleterre face au Sénégal (1-3) lors d'un match amical à Nottingham a provoqué une onde de choc parmi les supporters et la presse britannique. C'est en effet la première fois que l'Angleterre perd contre une nation africaine, ce qui rend cette défaite encore plus marquante.



Comme à leur habitude après chaque sortie de leur équipe nationale, les médias rivalisent de commentaires. Cette fois-ci, ils ont été virulents. En effet, la quasi-totalité de ces médias n'a pas décoléré contre l'équipe de Thomas Tuchel, qui subit son premier revers depuis sa nomination. Le « Daily Mail » parle d'une « humiliation », tandis que la « BBC » souligne l'absence de « plan clair et d'identité de jeu ». Le « Guardian » décrit une équipe épuisée, manquant de cohésion et de confiance.



Les supporters ont, eux, préféré exprimer leur mécontentement séance tenante, certains quittant le stade avant la fin du match, tandis que d'autres ont hué les joueurs à leur sortie. Malgré cela, Harry Kane a tenté de rassurer en affirmant que l'équipe ne devait pas paniquer, mais qu'elle devait s'améliorer rapidement, surtout avec la Coupe du Monde 2026 qui approche.



Du côté des commentateurs britanniques, certains ont reconnu la supériorité du Sénégal, saluant leur maîtrise tactique et leur intensité physique. Cette victoire est perçue comme un tournant historique pour le football africain.