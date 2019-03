Victoire de Macky Sall à Kaolack : Les Cese, Adja Ndiouck Mbaye et Vieux Aïdara jubilent

C'est une conférence de presse qu'ils ont organisée dans la rue pour manifester leur joie, après la victoire du président Macky Sall dans le Saloum. Les deux membres du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Adja Ndiouck Mbaye et Vieux Aïdara ont, dans la foulée, salué les réalisations du président Sall à Kaolack et sonné la fin de la récréation...