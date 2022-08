Victoire de Bby à Nioro / Abdou Ndiaye, maire de Keur Maba : « Le président Macky Sall doit davantage enrôler nos communes rurales dans sa politique de développement »

Selon Abdou Ndiaye, la victoire de Bby dans le département de Nioro est devenue possible grâce à l'apport conséquent des communes rurales.



Selon lui, les paysans ont voté la liste de Bby alors que leurs localités manquent de tout. " Ils ont voté massivement la liste de Bby sans électricité ni des routes praticables. Il est temps que le président Macky Sall se consacre un peu au développement de ces zones bien que des avancées notoires ont été enregistrées dans certaines communes, notamment dans le cadre du programme de l'accès universel à l'électricité, le PUMA, le PUDC etc..."



Il ajoute : "À chaque fois qu'un gap est noté, c'est toujours le monde rural qui vient en appoint pour le combler. Dans ma commune, Bby a gagné avec plus de 71%. À Dabaly, c'est aussi presque pareil".



Abdou Ndiaye a entre autres, exhorté les futurs députés du département de Nioro à représenter dignement leur zone en privilégiant ses intérêts...