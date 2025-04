Victoire contre Petro de Luanda : Babacar Sané, l'élu de la BAL, sonne la révolte de l'US Monastir

Suite à la triomphante victoire contre Petro de Luanda, Babacar Sane a démontré toute sa volonté dans une zone mixte électrique : « Ils m'ont sélectionné pour le programme BAL et je n'ai fait que donner le meilleur de moi-même », dit-il modestement après avoir inscrit 22 points. Le talent prometteur, stimulé par la confiance regagnée d'une équipe unie, a souligné que l'ambition est sans équivoque : « remporter le championnat ». Son intensité et sa vivacité ont transformé une US Monastir vengeresse, déterminée à redéfinir l'histoire.