Victimes du Cyclone Idai : Le geste du président Macky Sall envers la communauté sénégalaise du Mozambique

Trente deux millions sept cent cinquante mille francs, c'est le montant global remis à la communauté sénégalaise vivant à Beira en terre Mozambicaine par le président de la République Macky Sall lors de sa dernière visite en Afrique du Sud.

Ces sénégalais vivant dans la ville côtière de Beira, ont été fortement touchés par le cyclone dévastateur Idai au mois de Mars dernier et qui avait fait plusieurs morts au Mozambique et au Zimbabwe.

Un geste symbolique et vivement apprécié par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction au chef de l'État selon leur représentant, le député du département de l'Afrique Australe, Modou Ndiaye qui a assuré la distribution équitable de ces fonds.

Le député se félicite également de l'engagement de l'ambassadeur du Sénégal à Prétoria, Mme Safiatou Ndiaye à coté de la communauté sénégalaise…