Victime d’un infarctus : Iker Casillas reçoit une vague de soutien de la planète football.

Alors que le monde du football trépigne d’impatience à quelques heures de la deuxième demi-finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Liverpool, une nouvelle venue des médias portugais a glacé le sang de tous les amoureux du ballon rond. À bientôt 38 ans, Iker Casillas a dû être transporté en urgence à l’hôpital après avoir été victime d’un infarctus du myocarde. Une information confirmée quelques instants plus tard par le FC Porto.

« Le gardien a souffert d’un infarctus du myocarde durant l’entraînement de ce mercredi matin. La session de travail a été immédiatement interrompue afin d’aller porter assistance au gardien du FC Porto qui se trouve à l’heure actuelle à l’hôpital CUF de Porto. Casillas va bien, il est stable et son problème cardiaque a été traité. »

Si les jours du champion du monde 2010 espagnol ne sont plus en danger selon les médias lusitaniens, cette nouvelle a ému le monde du football. Nombreux ont ainsi été les messages de soutien envoyés au gardien de but.