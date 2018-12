Victime d’actes racistes en Italie : Matar Ba exprime son soutien à Kalidou Koulibaly

Dakar le, 28 décembre 2018



Très cher Kalidou,



Comme tous vos compatriotes, je voudrais m’associer à l’élan unanime de sympathie pour vous exprimer ma solidarité et mon affection face au comportement raciste et d’un autre âge dont vous avez été victime à l’occasion du match opposant votre club Naples, à l’Inter de Milan.

Face à l’épreuve inqualifiable, vous avez fait montre de maturité, discernement, de dignité et de sérénité ; ce qui, par-delà votre personne, honore toute la communauté sportive nationale, africaine et internationale.



Vous avez compris que le sport est jeu, fraternité, solidarité, communion des cœurs et des esprits mais dans le respect des règles édictées et connues de toutes les parties. Dans cet univers, il n’y a pas de place pour des contrevaleurs comme le racisme.



C’est pourquoi, je voudrais saisir l’occasion pour vous réaffirmer et vous renouveler mon soutien indéfectible pour tout ce que vous incarnez en tant que membre éminent de l’équipe national de football et, de ce fait, porte étendard er repère de toute une jeunesse.



En vous renouvelant mes remerciements et mes encouragements, je vous prie de croire, cher compatriote, à l’assurance de ma fraternelle considération.







Monsieur Matar BA,

Ministre des Sports