Vers une gestion efficace des Violences de Genre : Les Projets BEST, PADAES et PASE mettent en place des solutions concrètes

Une des initiatives clés annoncées à l'issue de l'atelier est la mise en place de séances de sensibilisation et de formation continues sur le terrain. Les prochaines étapes incluront des visites sur les chantiers et au sein des entreprises partenaires pour discuter directement avec le personnel et instaurer des affichages sur les codes de conduite. Ces mesures visent à prévenir toute forme de violence en milieu de travail, en engageant fermement chaque membre du personnel à respecter les normes établies.



L'atelier a souligné l'importance de la formation continue et de l'engagement collectif pour éliminer les violences basées sur le genre, assurant ainsi une meilleure intégration des préoccupations liées au genre dans les projets financés.

Les projets BEST, PADAES et PASE ont récemment organisé un atelier de deux jours dédié à la sensibilisation et à la formation sur les violences basées sur le genre (VBG) au sein des équipes de gestion de projet. Cet événement, financé par la Banque Mondiale, l'Union Européenne et la Banque Islamique de Développement, a rassemblé les chefs de projet, responsables d'équipe, et autres acteurs clés impliqués dans ces initiatives.Abdel Kader Agne, expert en gestion des violences basées sur le genre, comme d’autres de ses collègues formateurs, ont dirigé les sessions. Leurs interventions ont mis en lumière l'importance cruciale de l'intégration des considérations de genre tout au long du cycle de vie des projets.« Les violences basées sur le genre sont omniprésentes dans notre société. Les ignorer peut nuire gravement à la réussite de nos projets », a indiqué Abdel Kader Agne.Les discussions ont couvert les diverses formes de violence (qu'il s'agisse de violences sexuelles, d'exploitation ou de violences physiques) et ont exploré leurs causes et leurs conséquences sur les individus et la société dans son ensemble. L'atelier visait également à élaborer des stratégies pour lutter contre ces violences et à sensibiliser les participants sur la nécessité de prendre des mesures proactives.