Vers l'installation d'une plateforme des journalistes sur le développement durable

Les 06 et 07 mars, des journalistes sénégalais ont été conviés à un atelier de haute facture sur le plaidoyer par l'Ong "ONE" présente au Sénégal depuis seulement 2015. Quarante huit (48) heures de "formation" qui auront permis aux professionnels des médias, tous supports confondus (radio, télé, presse écrite, presse en ligne) d'être outillés en matière de développements durable.



Au sortir de cet atelier, les journalistes ont tous adhéré à l'idée de mettre sur pied une plateforme qui leur permettra de s'impliquer davantage sur les questions relatives à l'atteinte des Objectifs de développement durable, conformément aux engagements pris par le Sénégal auprès des instances internationales. Une initiative saluée par Oulimata Keïta, représentante de l'Ong « ONE » en Afrique de l'Ouest.



Par ailleurs, elle a attribué une bonne note au Sénégal qui, à son avis, est un bon élève pour avoir accordé 25% de son budget à l'éducation entre autres efforts du gouvernement dans le sens de l'atteinte des Objectifs durables de développement.