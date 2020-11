Vers de nouveaux défis au Fongip: Thérèse Faye Diouf remercie le Président Macky Sall

Le président de la République Macky Sall au cours de ce premier conseil des ministres depuis la formation du nouveau gouvernement, a procédé à la nomination de certains jeunes de l'Apr. On aura noté que l'ex directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Thérèse Faye Diouf, devient l'Administrateur général du Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP), en remplacement de Doudou Ka, nommé Directeur général de la Société « Aéroport International Blaise Diagne » (AIBD SA).

"Je tiens à exprimer très sincèrement ma profonde gratitude à Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, qui vient de me renouveler sa confiance en me nommant la tête du FONGIP.

Je compte remplir cette nouvelle mission avec abnégation, engagement et loyauté.

Toutefois, je ne ménagerai aucun effort pour consolider les acquis avec l’ensemble des acteurs du secteur afin de contribuer efficacement, aux côtés du Chef de l'État, au combat résolument engagé pour l'émergence de notre cher pays, le Sénégal" lance la désormais administrateur du Fongip.

Therese Faye Diouf remercie également le Ministre de la Femme,de la Famille,du Genre et de la Protection des Enfants, ses collaborateurs,ainsi que tous les acteurs et partenaires de la petite enfance pour leur soutien constant pendant toutes ces années passées à l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits.

Après avoir marqué son temps à l'ANPECTP, Thérèse Faye Diouf s'engage désormais dans un secteur qui a pour mission d'améliorer les conditions de financement des opérateurs économiques intervenant dans les filières prioritaires afin d’accroitre durablement leur productivité.