Vernissage : Un hommage rendu à l’ancien DG de la CMU

L'ombre de Cheikh Sidy Ababacar Mbengue a plané tout au long de cet après-midi à Mermoz. Jamm Rék Exhibition a organisé ce jeudi 9 mai, sa troisième édition d’expositions dénommées Free Work Art et avec comme parrain l’ancien directeur général de la Couverture Maladie Universelle. À cette occasion, le monde des Arts a ainsi réuni autorités municipales parents et proches collaborateurs ainsi que la population de Mermoz qui ont rendu un vibrant hommage à l’ancien DG de la CMU pour service rendu à la nation.

Pour son frère Seydina Omar Mbengue qui représente à la fois la famille et le mouvement « La Patrie D’abord » que l’illustre disparu dirigeait, les actions de Cheikh Sidy Ababacar Mbengue au sein de la communauté de Mermoz sont reconnues de tous.

Le conseiller municipal de la Commune considère pour sa part qu’il était un digne fils de son terroir et que l’œuvre qu’il a léguée doit être perpétuée...