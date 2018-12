Vérification des parrainages : Que cache Bougane Guèye Dany ?

Au sortir de sa séance de travail avec les sages du Conseil constitutionnel, le mandataire d'Abdoul Mbaye a affirmé préférer garder la primeur de sa déclaration à son candidat. Quant à Maguette Niang qui représentait le candidat déclaré Bougane Guèye Dany, il a promis un communiqué en "bonne et due forme", alors qu'il aurait pu dire aux journalistes présents au Conseil constitutionnel ce qu'ont révélé les résultats de la vérification des parrainages de son candidat. Dans tous les cas, cette posture suffit à lancer la polémique autour de l'admission ou non des parrainages présentés par le leader de "Gueum sa bopp", l'un des plus attendus d'autant plus qu'il clamait partout qu'il a recueilli plus de 800 000 signatures.