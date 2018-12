Vérification des parrainages : Mimi Touré salue la transparence du processus

« Il faut saluer la transparence du processus de vérification des parrainages en présence du mandataire du candidat à l’élection présidentielle, des observateurs de la société civile et des membres du Conseil Constitutionnel. Ce processus participatif est le signe incontestable de la vitalité de notre démocratie. Ce matin, notre candidat, le candidat de Benno Bokk Yaakaar, le Président Macky Sall a été le premier à satisfaire largement aux conditions requises par la loi sur le parrainage. C’est l’occasion en son nom propre de féliciter ses délégués regionaux ainsi que tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar, de la Grande Coalition Présidentielle et des mouvements de soutien sur l’ensemble du territoire national et de la diaspora pour l’excellent travail accompli durant la campagne de parrainage. »