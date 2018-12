Vérification des parrainages : Karim Wade gagne une bataille

Lors du dépôt du dossier de candidature de Karim Wade, Oumar Sarr avait laissé entendre qu'il ne faisait pas confiance au Conseil constitutionnel et que le dossier de son candidat n'était pas en sécurité au greffe de ladite instance. Mais au regard du verdict rendu au terme de la vérification des parrainages du candidat de Karim Président 2019, le maire de Dagana pourrait bien changer d'avis au sujet de la fiabilité du Conseil constitutionnel et pour cause.

Contrairement à ce qu'il craignait, les parrainages qu'il avait déposés pour le compte de son candidat ont été acceptés à hauteur de 60 000, pour près de 6000 invalidés. En d'autres termes, Karim Wade passe avec brio l'épreuve des parrainages. Maintenant, il lui reste à prouver qu'il est bel et bien électeur, une condition sine qua non pour être éligible.