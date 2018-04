Verdict procès Khalifa Sall : La LD dénonce une propension à la politisation des procès en occultant les faits incriminés

Le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique, après avoir pris acte du verdict du procès du maire de Dakar Khalifa Sall, a dénoncé «la propension à la politisation par les hommes politiques eux mêmes des procès qui les concernent, en occultant les faits incriminés ».

Le SEP de la Ligue Démocratique en effet, après avoir rappelé l’engagement de la Ligue Démocratique à tout mettre en œuvre pour l’effectivité du principe de la reddition des comptes, estime que la redevabilité et la transparence dans la gestion des biens publics sont des exigences citoyennes sans le respect desquelles le développement économique et social du pays serait compromis.

« C’est pourquoi, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique estime que l’engagement politique ne doit, en aucun cas, être une source de privilèges pour se soustraire à la justice ou bénéficier d’une immunité juridique. Dans ce sens, le Secrétariat Permanent rappelle qu’autant la Ligue Démocratique s’est toujours opposée à une justice sélective, autant elle dénonce, aujourd’hui, la propension à la politisation par les hommes politiques eux mêmes des procès qui les concernent, en occultant les faits incriminés » lit on sur leur note.

A terme, indique le SEP « cette tendance ne fera que promouvoir l’impunité pour les hommes politiques au mépris de l’exigence de reddition des comptes et de l’égalité de tous les citoyens devant les lois en vigueur dans le pays ». Par leur statut, les acteurs politiques ont, plutôt, le devoir impérieux de faire preuve d’exemplarité dans la gestion des ressources nationales, conclut la même source.