Verdict du procès du journaliste Pape Malick Thiam : le Synpics se dit soulagé de la décision

Le Synpics est soulagé de la décision rendue par le tribunal en formation des flagrants délits qui a décidé malgré une condamnation pour outrage et rébellion, d'ordonner une dispense de peine à l'endroit du journaliste Pape Malick Thiam, lit-on dans le communiqué du syndicat de la presse. « Cela veut dire que ce jeune confrère va continuer à jouir de son statut sans risque de se voir rattraper par un casier judiciaire alourdi », précise le Synpics.Cette décision du tribunal, bien que pas satisfaisante, ajoute la source, « nous aurions préféré une relaxe pure et simple, traduit la sagesse du juge face au corset que constitue l'incrimination d'outrage à agent.Il s'agit en effet d'une incrimination qui ne donne aucune marge à la défense dès lors que l'agent qui bénéficie de la présomption d'honneur, peut, surtout en l'absence de témoin, faire condamner qui il veut, sa parole étant d'honneur ».À voir ce jeune sortant du Cesti (48e promo), il est clair qu'il ne peut exercer un quelconque accès de violence sur qui que ce soit, témoigne par ailleurs le texte. Le Synpics pour finir, de remercier le cabinet de Bamba Cissé, notamment Me Kébé.