Verdict de la bagarre de la mosquée de Saré Moussa Ndour : Les inculpés condamnés à trois mois de sursis avec une amende de 100.000 F CFA.

Le verdict de la bagarre de la mosquée du village de Saré Moussa Ndour (commune de Saré Bidji, région de Kolda) vient de tomber.



Les inculpés ont été condamnés à trois mois de sursis plus une amende de cent mille FCFA contre les principaux prévenus. Le parquet a certainement voulu apaiser la situation suite à l’engagement d’autres personnes pour réconcilier les deux parties.



Pour rappel, les faits remontent à la prière du vendredi 20 novembre dernier. Les fidèles soupçonnant l’imam d’avoir un comportement douteux, avaient demandé son remplacement. Mais le voyant, de nouveau décidé à diriger la prière, certains fidèles qui ne voulaient plus être dirigés par ses soins, s'y sont opposés et s'en est suivie une bagarre en règle. Dans la foulée, 20 fidèles seront arrêtés par la gendarmerie...