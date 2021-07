Verdict de l'affaire des danseurs de Wally Seck : Me Abdou Dialy Kane parle d'une décision acceptable et compte interjeter appel.

Condamnés à un an dont un mois ferme, Me Abdou Dialy Kane, conseil de Eumeudy Badiane et de Ameth Thiou, estime que c'est une décision acceptable dans la mesure où dans le cas d'espèce les faits étaient à la fois répréhensibles et compréhensibles.



« Globalement et à titre personnel, je considère que c'est une décision acceptable. Et, il me semble que c'est ce qui transparaît dans la décision du tribunal des flagrants délits de Dakar qui a déclaré les prévenus coupables en les condamnant à 1 an dont 1 mois ferme » a indiqué l’avocat.



Néanmoins, la robe noire compte interjeter appel uniquement pour le bien du Droit. « Il nous faut une autre lecture d'une juridiction supérieure pour que l'affaire soit rejugée », a déclaré Me Abdou Dialy Kane.