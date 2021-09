Verdict de l'affaire Djeyna Baldé et Bril Figtht : Me Aboubacry Barro parle d'une décision entièrement satisfactoire.

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar en rendant sa décision ce mardi 07 septembre 2021, a déclaré l'artiste chanteuse Dieynaba Baldé coupable avant de la condamner à 6 mois d'emprisonnement assortis de sursis pour vol commis la nuit et collecte illicite de données à caractère personnel.



D’après son conseil Me Aboubacry Barro, c’est une décision entièrement satisfactoire pour avoir fait droit à toutes les demandes des conseillers de Dieyna Baldé. Pour Me Barro, l’essentiel était qu’elle sorte de la prison et Dieu l’a fait ainsi...