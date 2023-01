Verdict de l'affaire Amy Ndiaye Gniby : la défense va déposer un appel et annonce une contre-expertise médicale sur la grossesse de la plaignante.

Aprés le verdict de l'affaire Amy Ndiaye Gniby, l'un des conseils des députés du PUR, Me Abdy Nar Ndiaye se dit dépité par la décision du tribunal et décide de faire appel parce que selon lui, ce verdict ne repose pas sur du droit. Après cet appel, il laisse entendre que les avocats comptent déposer une mise en liberté provisoire.



La robe noire souligne par ailleurs qu’ils vont faire une contre-expertise médicale pour nous clarifier si l’honorable députée Amy Ndiaye Gniby est réellement en état de grossesse.



Pour le mandat des députés, il dira qu’un député ne perd jamais son mandat que s’il est condamné définitivement. C’est-à-dire, explique Me Ndiaye, si toutes les voies de recours sont épuisées, c’est là que le député perd son mandat.