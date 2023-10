Verdict contre la radiation de Sonko : « c’est un vent de liberté et d’indépendance des magistrats... » (Me Ciré Clédor Ly).

L’avocat de Ousmane Sonko, Me Clédor Ciré Ly qui a assuré avec ses collègues le dossier contre l’État sur la radiation de leur client des listes électorales, a exprimé sa satisfaction après le verdict du juge du tribunal de grande instance de Ziguinchor ordonnant la réintégration du plaignant sur les listes.

« Le juge a fait montre d’un courage énorme et tout le monde a été surpris par l’attitude de l’État qui après avoir nommé un juge, propose sa récusation. Comment est-ce que cela a pu se faire ? (…) En tout état de cause, il y’a une raison parce que personne ne s’y attendait. Il y’a quelque chose qui s’est passé au sommet de l’État », a soutenu la robe noire avant de se réjouir du droit qui a été dit.

« C’est une fierté, mais ce qu’il faut surtout retenir c’est que c’est un vent de liberté et d’indépendance qui souffle dans les rangs des magistrats. Un vent qui a débuté au Nord avec l’avocat générale Marème Diop Guèye, tout le monde a pu apprécier son courage et dire que l’État avait tort et l’État était dans la voie de fait et qu’il était dans l’arbitraire, qu’il ne pouvait pas priver Ousmane Sonko de ses droits et que le ministère de l’intérieur n’était pas dans le droit, il était dans l’illégalité. C’est un acte de courage. Maintenant après le Nord, c’est au sud, le juge de Ziguinchor lui donne raison en réalité et tout cela relève de voie de fait », a déclaré Me Ly.

Sur la proximité du juge avec une proche de Ousmane Sonko relevé par l’agent judiciaire de l’État durant l’audience qui a duré plusieurs tours d’horloge, Me Ciré Clédor Ly dément et parle de faux. Me Clédor Ly a conclu par dire que rien sur le plan juridique n’empêche Ousmane Sonko d’être candidat à la présidentielle prochaine et qu’avec le verdict rendu par le Tgi de Ziguinchor, dès demain, le camp de l’opposant entamera la campagne de parrainage comme tous les autres candidats à la candidature.