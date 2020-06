Venu présenter ses condoléances à Aminata Touré : Macky Sall rappelle leur parcours et magnifie les relations qui l'unissaient à sa mère

Le Chef de l’État Macky Sall a emboîté le pas à la délégation gouvernementale dirigée par le secrétaire général de la présidence, Mohamed Boun Abdallah Dionne venu présenter ses condoléances à la Présidente du Conseil économique Aminata Touré, suite au rappel à Dieu de sa mère.

En présence de toute la famille, le Président de la République, qui est venu seul à cette occasion et sans protocole, a renouvelé nous dit-on, « sa confiance pleine et entière à Aminata Touré et rappelé le long parcours fait avec Aminata Touré sur la base de valeurs communes et au nom de la préservation des intérêts du Sénégal à un moment où il était menacé ».

Il a aussi magnifié les relations qui l'unissaient à la mère de Aminata Touré. Décrite en femme de sagesse, le Chef de l’Etat s’est rappelé des précieux conseils qu’elle leur prodiguait lors de leur conquête du pouvoir en 2012.

« Votre mère était une femme de sagesse avec qui je m'entretenais régulièrement. Ma présence ici est le témoignage de ma peine avec sa disparition », a-t-il témoigné. Le Président Sall a en fin renouvelé son amitié et sa fraternité à Mme Aminata Touré, et formulé des prières pour un long compagnonnage avec la Présidente du Cese.