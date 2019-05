Vente illicite des médicaments : Le cri de guerre des pharmaciens

Le mal est beaucoup plus profond pour ce qui concerne la question liée aux médicaments de la rue, aux faux médicaments et à la vente illicite de médicaments. Selon les pharmaciens, il faut rendre accessibles les médicaments aux populations pour lutter contre ce marché parallèle et c’est là que l’État doit intervenir avec une réelle volonté politique. Le club des actionnaires de Duopharm en dîner débat ont mis à nu les problèmes pour un meilleur approvisionnement en produits pharmaceutiques.