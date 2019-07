Vente illicite : La Dic arrête un vendeur de produits pétroliers

E Kandji, pris avec des bidons de 50 litres et des fûts de 100 litres remplis de produits pétroliers et d'alcool, a été interpellé par la Division des investigations criminelles (Dic) à la Médina le 10 juillet dernier. Ses principaux clients, a-t-il soutenu, sont des imprimeurs. Mais, les enquêteurs sont persuadés qu'il avait une clientèle diversifiée. Kandji achetait les fûts à 225.000 Fcfa unité selon ses dires, mais il s’est montré imprécis sur sa marge bénéficiaire. E Kandji a été déféré hier devant le Procureur pour détention et commercialisation de produits pétroliers sans autorisation administrative selon "l'As"