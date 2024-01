Vente de sifflets, vuvuzelas, bracelets, drapeaux, écharpes : Le business autour de la CAN reprend ses droits

L'engouement et la ferveur autour de l’équipe nationale du Sénégal commencent à prendre goût depuis sa qualification en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Dans le pays de la Téranga, le business autour de la CAN bat son plein, au cœur des marchés et dans la plupart des rues de la capitale où maillots, écharpes, banderoles, bracelets et autres articles aux couleurs nationales frappent les regards.

Certains marchands ambulants qui ont fini d'occuper les grands axes et artères de la ville de Dakar, sont allés jusqu’à s’habiller aux couleurs nationales afin d’attirer le plus d’attention.

Trouvé juste près du Cices, perruque aux couleurs nationales sur la tête, Gana Gadiaga compte bien écouler sa marchandise à travers son attitude comique.

Au marché de la Médina et à Sandaga, il semble que les stocks y sont plus nombreux qu’en banlieue, ici les couleurs s’étendent à perte de vue.

Mais cette année, la vente de gadgets semble prendre le dessus sur celle des maillots, beaucoup de sénégalais ayant déjà eu leurs maillots depuis l’année dernière.

« Vous savez, quand on a été champion d’Afrique, j’avais vendu beaucoup de maillots peut-être que ces gens veulent conserver ces derniers plutôt que d’en acheter un nouveau », assure Cheikh, un vendeur de maillots.

Aujourd’hui, le Sénégal vient à peine de se qualifier pour les huitièmes, ce qui amène les marchands à croiser les doigts et prier fort pour que l'aventure aille jusqu'à terme, afin que leur business prospère...