Vente de médicaments à « Keur Serigne Bi » : Le Directeur de la Pharmacie et du Médicament promet d'agir...

Dans son entretien avec Dakaractu, le Directeur de la pharmacie, le Professeur Yérim Mbagnick Diop a, dans un ton ferme, décidé de faire arrêter la vente des médicaments à Keur Serigne Bi. Il souligne qu'ils sont dans une profession réglementée et qu'il y a beaucoup de problèmes dans le secteur de la pharmacie. "Si Dieu me prête une longue vie, je vais régler la vente illicite de médicaments," lâche t-il, avant de préciser que s'il y a des vendeurs, il y a des personnes qui approvisionnent et il fait savoir que c'est toute une chaîne à démanteler.