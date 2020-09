Vente de chanvre indien à Mbacké / Un grand chef de réseau est tombé avec 750 grammes.

La Brigade a procédé à l'arrestation de Mor Sakho, réputé cacique dans la vente de chanvre inden à Mbacké et plus précisément au niveau des quartiers périphériques. Il est tombé en même temps que ces acolytes. Il s'agit, selon une source officielle, de Moustapha Sèye et Gora Guèye. Ils ont été pris la main dans le sac en possession de 750 grammes de chanvre de la variété " verte".



L'opération a eu lieu le vendredi 18 septembre 2020 aux environs de 03 heures du matin. Les éléments de la Brigade Régionale de Diourbel de la Direction de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants ont, nous apprend-on, exploité un renseignement faisant état de l'existence d'un un réseau de trafic de cannabis au marché de « Santh Ya », entretenu par un certain « Mor » qui profitait de la cohue qu’offre ce grand rassemblement pour honorer les commandes de ses clients.



Poursuivant, la source a précisé que ce dernier se fait assister par des hommes de main dont les nommés « Tapha et Gora », chauffeurs de motos jakarta. Âgé respectivement de 28 ans, 22 ans et 29 ans, les trois malfrats ont été appréhendés alors qu'ils menaient leur commerce dans les quartiers de Boberel (Touba) et Santh Ya (Mbacké), ils ont été cueillis respectivement à 03 heures 10 minutes et 03 heures 30 minutes.



Lors de ces opérations un (01) cornet entamé similaire à ceux trouvés chez le sieur Sakho a été découvert dans la chambre du nommé Tapha Sèye. Quant au nommé Gora Guèye, la moto jakarta du sieur Mor Sakho été trouvée avec lui. Le Procureur de la République en a déjà été avisé. Une enquête est ouverte...