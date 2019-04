Vent de soutien à Assome Aminata Diatta / Le coordinateur du C3ad appelle tous les responsables à soutenir la nouvelle ministre du Commerce

Le cercle des amis de Assome Aminata Diatta (C3ad) n'a pas attendu longtemps pour féliciter et montrer son engagement à rester derrière la nouvelle ministre du Commerce. Selon son coordinateur Bourama Diémé, lors d'un point de presse tenu à Ziguinchor, l'ancienne directrice du commerce Extérieur a besoin le concours de tout le monde, le soutien de tous les responsables pour l'atteinte de ses objectifs. Il a profité de cette tribune pour défendre son mentor. "Contrairement à certains qui croyaient que la dame ne connaissait pas la zone sud, je suis tout à fait bien placé pour dire le contraire. En réalité, elle s'est bien battue et si on avait pas connu une défaite lourde, en partie c'est grâce à elle ... L'autre raison, c'est son attachement à ses origines. Elle ne peut pas rester un mois sans venir voir ses parents au village pour s'enquérir de leur situation et essayer de régler les problèmes.

Nous l'encourageons et prions pour la réussite de cette mission sacerdotale, mais aussi appeler à une union des cœurs et des esprits de tous pour qu'elle puisse réussir la mission. Je réaffirme son engagement à travailler avec tout le monde pour l'émergence du Sénégal. Elle a besoin du soutien et de l'apport de tout le monde", a t-il confié à la presse de Ziguinchor.