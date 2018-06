Vent de rébellion dans la Coalition BBY de Ngoundiane (Département de Thiès)

Ce dimanche 17 juin 2018, s’est tenue dans l’amphithéâtre de la Maison des Jeunes de la Commune de Ngoundiane, pleine à craquer, une assemblée générale de la section de l’Alliance des Forces de Progrès leadersLa particularité de cette assemblée générale qui a regroupé plus huit personnes, a été la présence massive des autres responsables de sections de l’Afp du département de Thiès, de nombreux sympathisants du Maire Mbaye Dione, mais aussi des partis alliés dans cette Commune (Apr, Parti socialiste et LDR Yeesal).



L’ordre du jour de la rencontre présidée par le Maire Mbaye Dione, par ailleurs secrétaire Régional du parti à Thies et qui a duré plus de cinq heures, portait sur deux points dont la redynamisation de l’Afp dans le département et la région de Thiès et ses rapports avec la coalition Benno Bokk Yaakar.

S’agissant du premier point, tous les intervenants dont les responsables des sections Afp de la ville de Thiès, des communes de Touba Toul, Ndiayène Sirakh, Thiénaba, Khomboke, Pout, Diender, Notto, Tassete, Keur Moussa, Cayar et Ngoundiane et les Étudiants ont déploré la léthargie qui frappe le parti presque dans toutes les sections et par conséquent dans le département voire la région de Thiès. Pour remédier à cette situation, ils ont donné mandat au Maire Mbaye Dione en sa qualité de secrétaire général adjoint de la délégation Départementale et de secrétaire général de la coordination régionale du parti, d’assumer toutes ses responsabilités pour reprendre l’animation du parti à la base.

Mais l’essentiel des interventions ont plus porté sur les relations entre leur leader le Maire Mbaye Dione et les leaders de la coalition Benno Bokk Yaakar. Il a surtout été déploré le manque de considération du président de la République vis à vis de la section BBY de Ngoundiane qui a assuré depuis 2012, des succès éclatants (plus de 65% à toutes les élections) au Président Macky Sall et à sa coalition dans le département de Thiès. Au delà de la Commune de Ngoundiane où le Maire Mbaye Dione a gagné tous les bureaux à toutes ces dernières élections, l’apport du Secrétaire Général de l’AMS dans les victoires de BBY dans les communes de Touba Toul, de Ndiayène Sirakh, de Thiénaba, de Tassette, de Keur Moussa et dans les fortes percées dans les communes de Thiès Nord et Thiès Est, ont fortement contribué à la victoire de BBY dans ce département jadis contrôlé par Idrissa Seck, Président du parti Rewmi, par ailleurs un des candidats déclarés contre le Président Macky Sall lors de la prochaine élection présidentielle. Ils n’ont surtout pas apprécié la non investiture de leur leader qui avait pourtant renoncé a son projet de présenter une liste aux dernières législatives après que le Président Macky l'en avait dissuadé. Ils ont demandé au Maire Mbaye Dione de prendre toutes ses responsabilités et de ne surtout pas oublier qu’il y’a des milliers de sénégalais qui ont placé un espoir immense sur sa personne pour son sérieux, son sens du travail, sa disponibilité, son courage et son ambition pour Ngoundiane et le Sénégal.



Les jeunes, les étudiants surtout, les enseignants et les femmes ont tous menacé de pas voter en 2019, pour le Président Macky Sall si plus de considération n’est pas accordée à leur commune et à leur leader. La même trompette a été empruntée par les responsables du Parti socialiste et de même de l’Apr qui ont à l’unanimité réaffirmé leur soutien sans faille au Maire de Ngoundiane. Ils ont tous montré leur insatisfaction du traitement qui est réservé à la commune de Ngoundiane depuis l’avènement du régime du président Macky Sall. Aucun ministre, aucun Directeur général, aucun député, aucun Conseiler Economique, social et environnemental encore moins un haut conseiller des collectivités territoriales n’y est nommé ou élu par le Président Macky Sall contrairement à toutes les autres communes du département ou de la ville Thiès. Ce qui est à leur avis, une grosse injustice à réparer dans les meilleurs délais.



En tirant les conclusions de cette importante assemblée générale, le Maire Mbaye Dione très ému par l’immense espoir placé sur sa personne, a d’abord remercié tous les participants pour la forte mobilisation et les intervenants surtout pour leur franc parler et leur esprit critique. Il a ensuite remercié le Président Moustspha Niasse, Secrétaire général de l’Afp pour leur compagnonnage de 19 ans déjà. Il a tenu surtout à rappeler que malgré quelques divergences qui peuvent être notées par rapport aux ambitions du parti et de ses rapports qui le désavantage vis à vis de la coalition Benno Bokk Yaakar, il réaffirme son ancrage dans l’Afp comme l’a souhaité la base. Il a toutefois demandé à tout le monde plus de patience, de foi et de générosité car le Sénégal mérite des sacrifices de tout citoyen surtout quand on s’engage en politique. Par rapport à la coalition Benno Bokk Yaakar, il dit avoir une conscience tranquille pour avoir respecté tous ses engagements de l’aider à triompher de son principal adversaire dans le département de Thiès. Pour la suite de sa carrière politique, il réaffirme toute son ambition de servir son terroir et le Sénégal. Mais il a tenu à insister sur le respect de ses convictions, des valeurs d’éthique, de morale et de dignité qui doivent être le socle d'une ambition sérieuse et viable. En attendant, il s’engage plus que jamais à se donner à fond pour les quelques charges politiques, administratives mais également professionnelles surtout dans un secteur privé plus contraignant, pour lesquelles il est fier.