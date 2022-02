Vent de rébellion au sein de la COJER : Des jeunes républicains réclament la tête de Moussa Sow et la nomination d'un nouveau coordinateur

Décidément la guerre de positionnement est loin de connaître son épilogue au sein de la mouvance présidentielle. Après les dissidences notées lors de la campagne électorale du scrutin du 23 Janvier dernier, une nouvelle fronde voit le jour au sein de la convergence des jeunes républicains. En effet, un groupe de jeunes du parti présidentiel a réclamé lors d’une conférence de presse tenue ce mardi après midi à Dakar, la nomination par leur mentor, d’un nouveau coordinateur.« La jeunesse républicaine aspire à un meilleur partage des orientations et projets présidentiels. C’est pourquoi, la nomination d’un nouveau coordinateur capable de diriger la structure est la solution immédiate pour une remobilisation des troupes au sein de l’APR et au sein de BBY voire de la majorité présidentielle. La Cojer mérite un nouveau souffle réunissant tous les soldats du président Macky Sall autour de lui. Bref, nous voulons d’une Cojer bou nieup bokk », a laissé entendre Mouhamed Rassoul Diouf, membre de la Cojer nationale.Une sortie que semble minimiser l’actuel coordinateur national de la Cojer. Pour Moussa Sow, les enjeux sont ailleurs et il est hors de question de s’attaquer à des frères et sœurs du même parti. « Le problème est ailleurs. Je préfère plutôt mettre l’énergie que j'ai dans la défense du président Macky Sall et de son bilan que de m’attaquer à des camarades et frères de parti. Je voudrais dans ce sens appeler tout le monde à l’unité au tour du président de la République, car c’est la voie du salut », a réagi Moussa Sow joint par Dakaractu…