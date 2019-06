Vendredi de manifestations : « Samm sunu rew » en face de « Aar Li Nu Bokk »

La plateforme « Aar Li Nu Bokk » est déterminée à se rassembler tous les vendredis à la Place de la Nation pour des exigences bien définies.

Décidés à vouloir « éclaircir certains points de la gestion des affaires », des jeunes du pouvoir ont initié « Samm Sunu Rew » pour se faire entendre.

Une source au cœur de cette plateforme nous souffle que « dans différents sites, des réunions de préparation des forces politiques de la majorité présidentielle sont en train de s’organiser pour qu'à partir de ce vendredi 28 juin 2019 pour une série de manifestations de soutien des politiques publiques érigées par le Chef de l'État soient déroulées, mais surtout pour contrer de manière déterminée les conspirateurs activistes et affairistes qui exigent la renégociation des contrats pétroliers. Des contrats signés en bonne et due forme. Tout ce vacarme pour permettre à leurs soutiens et argentiers de mettre la main sur nos richesses minières. Ça ne marchera pas. Le Sénégal nous appartient à tous, nous n’accepterons pas que certaines personnes malintentionnées se rangent derrière des pseudos activistes pour mettre la main sur nos ressources naturelles. On est au courant de tout. On peut plus accepter cette forme de chantage. Ça suffit nous sifflons la fin de la récréation. Nous allons faire face à toutes leurs manigances et nous nous battrons. Nous avons déposé notre demande de marche comme il se doit chez le Préfet et nous espérons faire valoir notre droit ».