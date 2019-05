Vendredi de Sup de Co : La diplomatie française en Afrique se renouvelle-t-elle ?

L’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot a eu l’honneur d’animer la conférence « des Vendredi de Sup de Co ». En effet, le groupe Sup de Co organise depuis 20 ans ce rendez-vous hebdomadaire d’échanges et de réflexion entre des personnalités, des étudiants de l’école et des acteurs du monde socioéconomique au niveau de la Chambre de Commerce de Dakar. Le thème de la conférence de ce vendredi 24 mai 2019 porte sur « La diplomatie française en Afrique se renouvelle-t-elle ? » Lors de cette rencontre, l’ambassadeur était en panel avec les étudiants pour développer le thème du jour. « Dans ce cadre, il m’a été suggéré d’évoquer la diplomatie française en Afrique… », a signifié Christophe Bigot. Abdou Aziz Sy, le directeur général adjoint du groupe Sup de Co était présent et a représenté l’administration de son école.