Velléité d'insurrection : C2C met en garde l'opposition et prend à témoin le peuple

C2C, que dirige Saliou Keïta, se prononçant sur la tension préélectorale en cours, affirme que « le magistère du président Macky Sall est placé dans le temps de l’action et ne pourrait s’adonner à des polémiques infécondes ».



« Nous fustigeons toute tentative de déstabilisation de cette dynamique d’émergence, soutenue par une croissance de qualité inclusive et durable. Le contexte électoral ne devrait pas servir de terreau à l’opposition qui invite le peuple à l’insurrection, au risque de plonger le pays dans une instabilité politique, susceptible de compromettre la tenue correcte des élections », ajoute Keïta.



« Suite à la proclamation officielle et définitive de la liste des candidats retenus à la prochaine élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, les recalés menacent d’empêcher la tenue correcte de l’élection, une telle initiative antipatriotique et antidémocratique ne saurait prospérer parce qu’elle vise à remettre en cause les acquis obtenus de longue lutte . Notre mouvement lance un appel patriotique à l’endroit de tous les citoyens, chefs religieux, à la société civile , aux universitaires, aux associations de jeunes et de femmes qu’ils soient défenseurs et garants de leur vote le jour du scrutin afin de choisir judicieusement et sereinement celui qu’ils jugeront plus aptes à présider les destinées du pays », terme le responsable aperiste à Dakar.