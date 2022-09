Vélingara : un déficit de 51 enseignants malgré les bons résultats aux examens…

C’est un déficit de 51 enseignants notés dans le département de Vélingara pour la prochaine rentrée scolaire 2022/2023. La nouvelle a été donnée par les autorités académiques lors d’un comité départemental de développement organisé à la préfecture en présence des partenaires de l’école.



À côté de ce manque d’enseignants, la circonscription académique a fait de bons résultats dans la région. D’après l’inspecteur de l’éducation et de la formation, Déthioukh Samba, les résultats des différents examens de l’année scolaire passée ont été bons. Ainsi, pour le CFEE, l’I.E.F s’est classée première dans la région de Kolda avec un taux de 83,18 % en 2022 contre 65,38 % en 2021 soit un bond de 17, 8%.



Dans la foulée, l’I.E.F avance que « l’entrée en sixième le taux est de 84,95 % en 2022 contre 75, 82 % en 2021 tandis que le BFEM le département a un taux de 77, 26 %.» Cependant après le bilan des examens de l’année écoulée, l’I.E. F annonce un manque de 51 enseignants. D’après, l’I.E. F « ce manque est dû au départ des 65 enseignants contre 14 arrivées. C’est pourquoi, si on n’a pas d’enseignants d’ici le 3 octobre, il y aura quelques écoles qui risquent d’avoir des difficultés. Et pour y faire face, nous nous organiserons pour prendre certains enseignants afin qu’ils puissent tenir certaines classes en attendant l’arrivée des nouveaux… »

Il faut signaler que la rentrée des classes 2022 /2023 aura lieu le 3 octobre pour le personnel enseignant et le 6 octobre pour les élèves.