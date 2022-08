Vélingara : à la découverte de la nouvelle députée élue Aminatou Diao (BBY), pur produit des radios communautaires…

La nouvelle députée élue du département de Vélingara est un pur produit des radios communautaires. Il s'agit d'Aminatou Diao de la radio communautaire Pathiana FM de Ouassadou où elle animait une émission appelée"Kongol Sukaabe », la parole aux enfants. Née il y a 37 ans à Anambécouta dans la commune de Pakour, elle a grandi à Ouassadou où elle est mariée et mère de cinq bouts de bois de Dieu. Ainsi la future parlementaire sait lire et écrire puisqu’elle a fréquenté l’école jusqu'au CM2.



Elle a très tôt milité au parti socialiste et aux côtés de l’actuel président du Conseil départemental de Vélingara, Ibrahima Barry. En 2016, lorsque ce dernier a créé le RCD, Aminatou Diao n’a pas hésité à accompagner son leader Ibrahima Barry dans son nouveau challenge. Conseillère municipale depuis janvier 2022 et responsable communale des femmes du RCD, elle représentera dignement sans doute possible, le département de Vélingara à l’Assemblée nationale



Le Pathiana, contrée située au sud du département de Vélingara, aura après feu Sanghé Mballo, son deuxième député élu à l’Assemblée nationale pour cette quatorzième législature. Cette dame était la colistière de Mamadou Oury Baïlo Diallo sur la liste des investis de BBY aux législatives du 31 Juillet 2022...