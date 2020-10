Vélingara : Une femme arrêtée avec 50 capsules de cocaïne à Dialadiang.

Une femme a été arrêtée avec 50 capsules de cocaïne à Dialadiang par la police des frontières. Elle a été appréhendée en ayant par devers elle toute cette quantité de cocaïne. La police des frontières a réussi un coup de maître en mettant la main sur cette trafiquante.



C’est au cours d’un contrôle de routine sur les personnes en provenance de la Guinée Conakry, que les limiers ont découvert de la cocaïne dissimulée dans les bagages d’une dame. Il s’agit de 50 capsules de cocaïne.



La dame répondant au nom de Marie Guilavogui a une carte d’identité guinéenne et ivoirienne. Mais elle avait également par devers elle deux passeports de ces mêmes nationalités citée ci-dessus. Elle a été arrêtée et remise à la gendarmerie. Il faut rappeler que Dialadiang est un poste frontalier avec la Guinée Conakry très fréquenté par les voyageurs et surtout ceux allant pour le marché hebdomadaire de Diaobé. C’est pourquoi, beaucoup de produits prohibés, de chanvre indien ou de cocaïne sont fréquemment interceptés grâce à la vigilance des forces de sécurité et de défense. Nous y reviendrons…