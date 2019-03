Vélingara : Un marabout et ses 2 talibés fumeurs de «yamba» arrêtés.

Un marabout, Mamadou Dian Barry et ses deux disciples Ousmane Badji et Ousmane Diallo ont été pris en flagrant délit de fumer du chanvre indien. Les faits remontent dans la nuit du 14 au 15 mars lors d’une opération de sécurisation de la gendarmerie. Les mis en cause ont été déférés au parquet pour détention et usage de drogue.