Vélingara : Saré Sawady complètement ravagé par un violent incendie...

Saré Sawady un village de la commune de Saré Coly Sallé a été ravagé par un violent incendie avec des dégâts importants. Ainsi, le bilan provisoire est de 4 cases brûlées, des animaux domestiques, des vivres( sacs d' arachides, de riz, de mil) ont été calcinés par les flammes en furie.



Alertés, les sapeurs pompiers et les agents du service des eaux et forêts se sont rendus sur les lieux pour éteindre le feu.



Pour rappel l’origine de l’incendie est encore inconnue. Face à cette situation difficile, les victimes sollicitent le soutien des autorités et des bonnes volontés.