Vélingara : Me Madické Niang en visite à la résidence Cheikh Ahmadou Bamba

Le candidat de la coalition "Madické 2019" s'est rendu, ce vendredi après-midi, à la résidence Cheikh Ahmadou Bamba, dans le département de Vélingara.



Il a été reçu par Serigne Modou Mbacké. La visite de Me Madické Niang est intervenue juste après l'étape de Médina Gounass. Au salon d'honneur de Keur Serigne Touba de Vélingara, nous avons donc vu le candidat à la présidentielle parler longuement avec le petit-fils de Serigne Fallou.



L'occasion pour le candidat à la présidentielle de faire part aux mourides du département son projet de société "Jamm Ak Xeweul". Fervent talibé mouride, l'ancien ministre des Affaires étrangères a recueilli les prières des dignitaires religieux. Me Madické Niang, s’est réjoui de "l’accueil chaleureux qui (le) réconforte, et il s’est ensuite dirigé vers Kolda, dans le Fouladou, pour y tenir son meeting...