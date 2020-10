Vélingara : Le parti démocratique sénégalais (Pds) remobilise ses troupes.

Le parti démocratique sénégalais (Pds) remobilise ses troupes longtemps restées passives à cause du coronavirus. Ce sont toutes les 14 sections communales y compris celles départementales qui se sont réunies ce mercredi 1er octobre pour réceptionner leurs nouveaux locaux et animer le parti. Avec cette reprise d'activités du Pds, on peut dire que le département a renoué avec la politique.



À en croire le secrétaire général de la fédération départementale du Pds, Mamadou Bayo, « on s’est réuni aujourd’hui pour réceptionner les locaux de la permanence du parti, mais aussi parler de la vie du parti. Nous avons mis la main à la poche pour réhabiliter les locaux de la permanence. Et c’est pourquoi, il fallait venir aujourd’hui procéder à sa réception. Mais également, nous comptons l’équiper et l’occuper afin d’animer le parti. »



Interpellé sur l’animation du parti, il s'appuiera sur la lettre reçue de l ‘instance supérieure de leur formation politique : « cette lettre du parti demande aux instances de faire le recensement des militants à la base. Ainsi pour chaque section les responsables doivent descendre à la base pour remobiliser les militants et recenser les membres du parti. »



Revenant sur la situation actuelle du Pds, M Bayo clarifie en ces termes : « le secrétaire général du parti, c’est Me Wade, mais notre candidat à l'élection présidentielle est Karim Wade. Pour les prochaines locales le Pds est prêt au combat, mais ne dévoile pas sa stratégie pour le moment. »