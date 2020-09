Vélingara : La foudre tue neuf vaches sur place à Wassadou.

La foudre a tué neuf vaches à Nianao, un village de la commune de Wassadou, le dimanche 27 septembre vers 22 heures de la nuit.

C’est la tristesse et la désolation dans ce village où le troupeau de Chérif Diallo a été atteint par la foudre. Une lourde perte sera constatée sur place, puisque 4 vaches en gestation figurent parmi les neuf mortes, rapporte notre source.

Interrogé sur la question, le propriétaire philosophe : « je m’en remets à Allah. Cette foudre pouvait atteindre ma famille, mais elle s’est abattue sur mes bêtes. Je ne peux que me soumettre à la volonté divine. »

Il faut rappeler que cette commune est enclavée et frontalière avec la Guinée Bissau. La problématique des paratonnerres refait surface avec cette situation pour la sécurité des personnes et des animaux surtout pour les bergers qui sillonnent la brousse sans aucune protection.

Nous y reviendrons…